Для начала хватит. Зачем мошенники охотятся за номерами банковских карт

Номер кредитной или дебетовой карты не является конфиденциальной банковской информацией, однако даже эти данные могут использовать мошенники в неблаговидных целях. Например, для запуска многоступенчатой схемы по сбору персональных данных или выманиванию денег.

«Зная номер карты, можно только перевести деньги ее держателю. Списать с нее средства или оплатить покупки не получится. Однако, несмотря на то, что перечень операций, которые непосредственно можно совершить по номеру карты, ограничен, эту информацию мошенники могут использовать как часть схемы обмана. Например, чтобы узнать остальные реквизиты карты в ходе телефонного звонка. Или чтобы сообщить, что на карту "ошибочно зачислены" деньги, которые надо вернуть, хотя на самом деле никаких средств не поступало. Поэтому, хотя сами по себе переводы по номеру карты безопасны, лучше все-таки не называть его малознакомым людям и тем более не размещать в общем доступе (например, выложив фото карты в Интернет)», — рассказала аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Чтобы свести к минимуму возможные утечки данных о карте, аналитик рекомендует, в частности, использовать для денежных переводов номер телефона — для таких операций не требуется номер карты, а переводы через Систему быстрых платежей в пределах лимита до 100 тысяч рублей в месяц бесплатны.

Дебетовая карта — самый популярный способ безналичной оплаты у россиян. Вместе с тем с каждым годом потребители все чаще отдают предпочтение более современным технологиям: СБП, платежным сервисам, стикерам. Со временем они могут занять главенствующие позиции среди средств безналичной оплаты, однако пока первенство удерживают банковские карты, считает аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. Представляем рейтинг самых технологичных дебетовых карт по версии Банки.ру.

Первая пятерка самых технологичных карт России выглядит следующим образом (согласно рейтингу Банки.ру):

Карта Black от Т-Банка

«СберКарта» от Сбербанка

«Умная карта Мир» от Газпромбанка

Карта «Скидка везде» от МТС Банка

Дебетовая «Альфа-Карта» от Альфа-Банка





МПКАрт 2.0