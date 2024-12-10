Рубль снова падает. ЦБ установил официальные курсы валют на 11 декабря

ЦБ установил официальные курсы валют на 11 декабря. Рубль развернулся и возобновил падение к американской и европейской валютам.

Курс доллара вырос на 0,6565 рубля, составив 100,0324 рубля (99,3759 рубля на 10 декабря).

Евро подорожал на 1,1028 рубля и составил 106,2024 рубля (предыдущее значение — 105,0996 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи и определение официального курса китайcкой валюты происходит на основе данных биржи.