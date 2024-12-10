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Рубль снова падает. ЦБ установил официальные курсы валют на 11 декабря

Дата публикации: 10.12.2024 17:21
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Время прочтения: 1 минута
Рубль снова падает. ЦБ установил официальные курсы валют на 11 декабря
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 11 декабря. Рубль развернулся и возобновил падение к американской и европейской валютам

Курс доллара вырос на 0,6565 рубля, составив 100,0324 рубля (99,3759 рубля на 10 декабря).

Евро подорожал на 1,1028 рубля и составил 106,2024 рубля (предыдущее значение — 105,0996 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи и определение официального курса китайcкой валюты происходит на основе данных биржи.

Текущие курсы валют в обменниках
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