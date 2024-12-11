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Рубль возобновил падение. Курсы доллара и евро на 11 декабря

Дата публикации: 11.12.2024 06:00
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Время прочтения: 1 минута
Рубль возобновил падение. Курсы доллара и евро на 11 декабря
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Российская валюта снова падает.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 11 декабря 2024 года, составляет 100,0324 рубля (прежнее значение 99,3759 рубля), официальный курс евро — 106,2024 рубля (предыдущий показатель 105,0996 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайской валюты происходит на данных биржи.

Текущие курсы валют в обменниках
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