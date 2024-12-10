Сбер запустил сервис выдачи заверенных справок с «Госуслуг»

Сбербанк запустил сервис выдачи заверенных справок с портала и приложения «Госуслуги». Документы в бумажном виде и с «мокрой» печатью можно получить в любом офисе банка.

Среди документов, которые доступны россиянам, — выписка из ЕГРН, выписки о праве на социальные услуги, из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, всевозможные справки из МВД, ФНС, Социального фонда и Росреестра.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно заказать документ на «Госуслугах» («Услуги» → «Справки, выписки»), дождаться информации о готовности справки, что занимает несколько минут, прийти в любой офис Сбера и сообщить сотруднику присвоенный документу номер.

В офисе справку распечатают и поставят на нее печать банка — в результате она будет иметь такую же юридическую силу, как и исходный электронный документ либо его аналог, выданный в МФЦ или соответствующем ведомстве.

Подлинность справки подтверждается подписью и печатью сотрудника банка, документ можно использовать по месту требования.

МПКАрт 2.0