Акции «ДОМ.РФ» будут выведены на биржу

Акции госкорпорации «ДОМ.РФ» будут выведены на биржу. Согласно закону, который во втором и третьем чтениях приняла Госдума, обязательная доля государства в госкорпорации с нынешних 100% будет снижена до 50% плюс одна акция.

Как сообщили в Минфине России, первичное публичное размещение акций (IPO) акционерного общества «ДОМ.РФ» на бирже будет осуществлено ориентировочно через год. На первом этапе планируется разместить пакет в объеме до 5% акций АО.

«На первом этапе мы ожидаем, что к концу следующего года компания сможет выйти на рынок с пакетом до 5% от общего объема акций. В денежном выражении это может составить порядка 10–15 миллиардов рублей с учетом конъюнктуры рынка», – цитирует РИА «Новости» директора департамента финансовой политики министерства Алексея Яковлева.