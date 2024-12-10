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Акции «ДОМ.РФ» будут выведены на биржу

Дата публикации: 10.12.2024 18:24
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Время прочтения: 1 минута
Акции «ДОМ.РФ» будут выведены на биржу
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Акции госкорпорации «ДОМ.РФ» будут выведены на биржу. Согласно закону, который во втором и третьем чтениях приняла Госдума, обязательная доля государства в госкорпорации с нынешних 100% будет снижена до 50% плюс одна акция.

Как сообщили в Минфине России, первичное публичное размещение акций (IPO) акционерного общества «ДОМ.РФ» на бирже будет осуществлено ориентировочно через год. На первом этапе планируется разместить пакет в объеме до 5% акций АО.

«На первом этапе мы ожидаем, что к концу следующего года компания сможет выйти на рынок с пакетом до 5% от общего объема акций. В денежном выражении это может составить порядка 1015 миллиардов рублей с учетом конъюнктуры рынка», цитирует РИА «Новости» директора департамента финансовой политики министерства Алексея Яковлева.

 

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