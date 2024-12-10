В Госдуме утвердили новые штрафы за самые распространенные нарушения Правил дорожного движения

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству утвердил увеличение в 1,5 раза административных штрафов за превышение установленной скорости движения, проезд на красный свет светофора, нарушение правил пользования ремнем безопасности, а также управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Планируется, что после принятия Госдумой новые нормы вступят в силу уже с 1 января 2025 года.

Из проекта следует, что штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности составит 1,5 тысячи рублей (сейчас — 1 тысяча рублей), проезд на запрещающий сигнал светофора — 1,5 тысячи рублей (сейчас — 1 тысяча рублей), превышение скорости — 750–7500 рублей (сейчас 500–5000 рублей), управление ТС в состоянии алкогольного опьянения — 45 тысяч рублей (сейчас — 30 тысяч рублей), передача прав управления лицу в состоянии алкогольного опьянения — 45 тысяч рублей (сейчас — 30 тысяч рублей).

Кроме того, меняется норма относительно «скидки» при оплате штрафа в установленный срок. Если сейчас при оплате в течение 20 дней штраф составляет 50% от установленного размера, то по новым правилам льготный срок составит 30 дней, однако в этот период необходимо будет заплатить 75% от размера штрафа.

Ранее Госдума повысила штраф за повторную езду без полиса ОСАГО.

«Учитывая, что ОСАГО является обязательным видом страхования, в связи с чем за отсутствие или недействительность полиса грозит штраф, особенно важно обеспечить его подлинность, это избавит от дальнейших неприятностей и необходимости приобретать еще один, уже настоящий полис. При этом отметим, что подлинность полиса каско в базе Российского Союза Автостраховщиков проверить нельзя, по сути, это можно сделать только визуальным осмотром самого полиса или непосредственно в базе данных страховщика. Однако лучше, конечно, сразу покупать полис через проверенные каналы — например, на его официальном сайте или в офисе, а также на финансовых маркетплейсах, тогда переживать за его подлинность не придется», — рекомендует аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.