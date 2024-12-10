Пусть им будет стыдно! Стало известно, как накажут банки за несоблюдение стандартов

Рекомендации, предупреждения и требования об устранении нарушений определены как основные меры воздействия на банки, которые не соблюдают банковские стандарты. Эти нормы утвердил Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций, сообщил Банк России.

Самой строгой мерой воздействия на банки, нарушившие стандарт, будет направление требования с передаче информации о нарушителе в Банк России для ее публикации на сайте регулятора. «Это будет возможно, если ранее комитет уже направлял банку требование об устранении нарушения той же нормы стандарта», — пояснили в ЦБ.

Надзорный стандарт, в котором прописаны эти меры, согласован с Банком России и вступит в силу с 1 апреля 2025 года. Меры будут применяться за нарушения стандартов, допущенные кредитными организациями после этой даты.

Кроме того, в ЦБ пообещали учитывать практику соблюдения банками стандартов деятельности в процессе надзора и при совершенствовании регулирования.

Комитет был создан в мае 2024 года и на две трети состоит из представителей банков и банковских ассоциаций. Первым документом, который утвердил комитет, стал Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков.

МПКАрт 2.0