Ждите писем. В России заработали камеры, которые выявляют водителей без полисов ОСАГО

В России заработали камеры, которые выявляют водителей без полисов ОСАГО. Как заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, на первом этапе камеры работают в тестовом режиме, и на основании полученных данных штрафы пока не начисляются.

«Решено пока не наказывать, а направлять «письмо счастья», так называемое уведомление об отсутствии полиса. Но я думаю, что эксперимент быстро покажет, что чаще всего водителями, которые не покупают полис ОСАГО, являются те, кто нарушает правила дорожного движения. И тогда можно будет вводить штрафы», – цитирует проект «ОСАГО: общественная экспертиза» Евгения Уфимцева.

Он напомнил, что официально выявление наличия полиса ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации начнется с 1 марта 2025 года, и страховщики поддерживают такое нововведение.

«Учитывая, что ОСАГО является обязательным видом страхования, в связи с чем за отсутствие или недействительность полиса грозит штраф, особенно важно обеспечить его подлинность, это избавит от дальнейших неприятностей и необходимости приобретать еще один, уже настоящий, полис. При этом отметим, что подлинность полиса каско в базе Российского союза автостраховщиков проверить нельзя. По сути, это можно сделать только визуальным осмотром самого полиса или непосредственно в базе данных страховщика. Однако лучше, конечно, сразу покупать полис через проверенные каналы – например, на его официальном сайте или в офисе, а также на финансовых маркетплейсах, тогда переживать за его подлинность не придется», – рекомендует аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.