ЦБ оштрафовал Сбербанк

Банк России вынес постановление о привлечении к административной ответственности Сбербанка. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.

Постановление в отношении Сбера вынесено по части 9 статьи 19.5 КоАП «Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России». Какое предписание не выполнил Сбер, в Центробанке не уточняют. Статья предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Постановлением предусмотрено наложение на нарушителя административного штрафа. При этом в документах, опубликованных на сайте Центробанка, не уточняется, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Постановление пока не вступило в законную силу.

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает фигурантам постановлений направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы.