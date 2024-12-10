В Центробанке сообщили, какие вклады стали самыми популярными у россиян

Рублевые вклады сроком от трех месяцев до одного года стали самыми востребованными у россиян в октябре 2024 года. Как говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ, средства на этих депозитах пополнялись в том числе за счет перенаправления средств с рублевых текущих счетов, а также счетов и вкладов в валюте.

При этом в октябре сберегательная активность населения оставалась высокой, а годовой прирост портфеля рублевых средств населения в банках сложился вблизи уровня многолетних максимумов, составив 30,7%.

В ЦБ пояснили, что направлять существенную часть накоплений на краткосрочные рублевые депозиты вкладчиков стимулировал опережающий рост ставок.

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять* из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.

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