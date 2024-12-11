Будут ли поднимать ставки по льготной ипотеке, что происходит с юанем. Обзор Банки.ру

📰 Доля льготных программ в выдачах ипотеки на первичном рынке жилья превысила 90%, то есть сейчас он практически полностью живет за счет дотаций от государства, рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. В ведомстве считают оптимальным уровень в 25%. Однако поднимать ставки по госпрограммам не планируют. Для нормализации ситуации сейчас нужно охладить кредитование, чтобы быстрее создать условия для снижения ключевой, считают в министерстве. По оценкам экспертов, в начале 2025-го рыночные ставки по ипотеке достигнут максимума, но потому начнут снижаться.

📰 Кабмин разработал основные KPI для плана развития экономики на шесть лет, сообщает РБК. Правительство составило план достижения «устойчивого экономического развития, основанного на конкуренции, предпринимательстве, в том числе высокотехнологичном, и частной инициативе». Предполагается, что нацпроект начнет действовать с 1 января 2025 года и затронет широкий круг целевых групп: граждан, крупный и малый бизнес, а также работников бюджетной сферы. Запланированные мероприятия будут распределены по семи федеральным проектам и направлены на повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, развитие финансового рынка, поддержку МСП и т. д.

📰 Как «Почта России» продала банк и получила свыше 15 000 объектов от Росимущества, рассказывают «Ведомости». Банк ВТБ выкупил долю «Почты России» в 49,99% в Почта Банке за 36 млрд рублей. Консолидация Почта Банка позволит ВТБ интенсифицировать розничный бизнес, так как у Почта Банка самая разветвленная региональная сеть в стране, а сам банк прибыльный, говорят эксперты. «Почта России» же получила 15 500 объектов недвижимости от Росимущества «в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал предприятия».

📰 Торги юанем вслед за «токсичными» валютами плавно переходят на внебиржевой рынок, обращает внимание «Коммерсант». Доля этого сегмента в торговле китайской валютой составляет уже две трети от общего объема операций. По итогам ноября суммарный объем достиг рекордного значения в 8 трлн рублей, из которых около 5,4 трлн рублей пришлись на сделки на внебиржевом рынке. При этом из-за риска вторичных санкций роль юаня во внешнеэкономической деятельности продолжит расти, так же как и роль внебиржевого рынка в торговле этой валютой.

📰 НСПК задумалась о создании резервной платежной инфраструктуры, пишут «Ведомости». Национальная система платежных карт обдумывает создание «на большом расстоянии от Москвы» резервного офиса, который полностью продублирует инфраструктуру платежной системы, начиная от ЦОДов и железа и заканчивая людьми, бэк-офисом, IT-специалистами. Это необходимо с точки зрения безопасности и надежности, чтобы платежная система страны могла функционировать в случае каких-либо катастроф.

📰 Минюст предложил годовую отсрочку на взыскание долгов россиян приставами, сообщает РБК. Речь идет о том, чтобы ввести отсрочку в один год на передачу долга в работу приставам и сделать их услуги для профессиональных взыскателей платными. Для этого планируются поправки к профильному закону «О взыскании долгов физлиц» (230-ФЗ) и к закону «Об исполнительном производстве» (229-ФЗ). Сейчас участники рынка не применяют досудебные методы сбора долгов, а «используют для получения прибыли ресурсы и полномочия органов принудительного исполнения», аргументирует Минюст.

📰 В 2025 году затраты банков на обеспечение информационной безопасности вырастут лишь на величину инфляции, пишет «Коммерсант». По словам экспертов, это связано со значительным продвижением крупных банков в импортозамещении, в частности по замене наиболее дорогостоящих решений. Вместе с тем им придется дополнительно потратиться на инфраструктуру для цифрового рубля: обеспечить возможность проводить операции с новым видом российской валюты они будут должны уже к середине следующего года.