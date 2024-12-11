Москвичей предупредили об обмане с проездными картами

В Москве стала распространяться схема мошенничества с проездными картами, предупредил департамент транспорта столицы в Telegram.

«В Сети распространяется информация с поддельными ссылками на интернет-ресурсы Транспортного комплекса Москвы. Это мошенники», — говорится в сообщении.

Москвичам рекомендовали не переходить по непроверенным ссылкам для пополнения карты «Тройка» и карты москвича.

«Так вы можете стать жертвой преступников и потерять деньги», — предупредили в ведомстве.

Для пополнения транспортной карты советуют использовать только официальные ресурсы и приложения Транспортного комплекса Москвы.

«После перехода по гиперссылке обязательно проверяйте корректность написания веб-сайта в адресной строке браузера. Будьте внимательны», — добавили в ведомстве.