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Москвичей предупредили об обмане с проездными картами

Дата публикации: 11.12.2024 10:29
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Время прочтения: 1 минута
Москвичей предупредили об обмане с проездными картами
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

В Москве стала распространяться схема мошенничества с проездными картами, предупредил департамент транспорта столицы в Telegram.

«В Сети распространяется информация с поддельными ссылками на интернет-ресурсы Транспортного комплекса Москвы. Это мошенники», — говорится в сообщении.

Москвичам рекомендовали не переходить по непроверенным ссылкам для пополнения карты «Тройка» и карты москвича.

«Так вы можете стать жертвой преступников и потерять деньги», — предупредили в ведомстве.

Для пополнения транспортной карты советуют использовать только официальные ресурсы и приложения Транспортного комплекса Москвы.

«После перехода по гиперссылке обязательно проверяйте корректность написания веб-сайта в адресной строке браузера. Будьте внимательны», — добавили в ведомстве.

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