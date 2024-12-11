Больше компаний готовы нанимать пенсионеров: куда легче всего попасть

Доля российских компаний, которые готовы нанимать пенсионеров, в 2024 году увеличилась до 44%, еще треть готова рассматривать пенсионеров на вакансии в отдельных случаях, рассказала доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления Екатерина Каштанова.

Люди старшего возраста востребованы в областях, где скорость усвоения новых знаний не так важна, как скорость их устаревания. Например, российские заводы активно привлекают работников с образованием, полученным еще в советское время. Также спрос на таких кандидатов растет на позициях квалифицированных рабочих.

В частности, пенсионеров рассматривают как кандидатов на вакансиях продавцов, кассиров, кладовщиков, бухгалтеров, уборщиков, преподавателей, охранников или сторожей, упаковщиков. Пенсионеры активно работают и курьерами. Много вакансий для старшего поколения есть в сфере транспорта и логистики. Лидером же стала профессия водителя-экспедитора.

«Но все же для работодателей наем пенсионеров на низкоквалифицированные позиции, скорее, вынужденная мера. Во-первых, в России уменьшается количество мигрантов — неквалифицированных работников. Во-вторых, молодежь неохотно соглашается на такие вакансии, ведь зарплаты низкие, условия труда оставляют желать лучшего, а перспективы карьерного роста весьма неопределенны», — объяснила Каштанова «Российской газете».

В условиях демографического кризиса пенсионеры все чаще воспринимаются как перспективный источник кадрового потенциала, объясняют эксперты. В частности, «Почта России» активно нанимает россиян старшего возраста для работы на сортировочных пунктах и в отделениях. Наиболее востребованными пенсионеры остаются в сфере торговли и услуг.

Один из наиболее простых и безопасных способов приумножить сбережения, подходящий в том числе пенсионерам, — банковский вклад, напоминают эксперты.

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