В России начала дешеветь аренда жилья

Средняя стоимость аренды жилья в России в ноябре 2024 года снизилась на 6% по сравнению с октябрем — до 33 тысяч рублей в месяц, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».
Всего стоимость аренды упала в 22 из 40 крупных городов России. Значительнее всего снижение зафиксировано в следующих городах:
- Волгограде (−10%);
- Калининграде и Новосибирске (−9%);
- Саратове и Нижнем Новгороде (−8%);
- Твери, Санкт-Петербурге, Томске и Барнауле (−7%);
- Самаре, Улан-Удэ и Красноярске (−6%).
В Москве стоимость аренды жилья снизилась на 4%.
Аналитики связывают ситуацию с несколькими факторами: завершением высокого сезона, стабилизацией спроса и ростом количества доступных для найма объектов.
В декабре и январе аренда продолжит дешеветь из-за низкой активности арендаторов, считают в «Авито Недвижимости». При этом россияне все больше интересуются долгосрочной арендой, это связано с тем, что многие отложили приобретение недвижимости из-за высоких ставок.
Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье
В 2024 году в ипотечных сервисах Банки.ру большинство заемщиков (72%) отдавали предпочтение вторичному жилью, несмотря на высокие ставки. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, интерес к вторичке объясняется ее более низкой стоимостью и большей маневренностью по сравнению с первичкой. Вот несколько предложений банков по ипотеке на готовое жилье.
- Программа «Готовое жилье» от Альфа-Банка
- Программа «Вторичное жилье» от ВТБ
- Программа «Вторичное жилье» от РНКБ
- Программа «Недвижимость на вторичном рынке» от Совкомбанка