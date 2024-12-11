Все новости

В России начала дешеветь аренда жилья

Дата публикации: 11.12.2024 11:21
6 768
Время прочтения: 2 минуты
В России начала дешеветь аренда жилья
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Средняя стоимость аренды жилья в России в ноябре 2024 года снизилась на 6% по сравнению с октябрем — до 33 тысяч рублей в месяц, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

Всего стоимость аренды упала в 22 из 40 крупных городов России. Значительнее всего снижение зафиксировано в следующих городах:

  • Волгограде (10%);
  • Калининграде и Новосибирске (9%);
  • Саратове и Нижнем Новгороде (8%);
  • Твери, Санкт-Петербурге, Томске и Барнауле (7%);
  • Самаре, Улан-Удэ и Красноярске (6%).

В Москве стоимость аренды жилья снизилась на 4%.

Аналитики связывают ситуацию с несколькими факторами: завершением высокого сезона, стабилизацией спроса и ростом количества доступных для найма объектов.

В декабре и январе аренда продолжит дешеветь из-за низкой активности арендаторов, считают в «Авито Недвижимости». При этом россияне все больше интересуются долгосрочной арендой, это связано с тем, что многие отложили приобретение недвижимости из-за высоких ставок.

Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье

В 2024 году в ипотечных сервисах Банки.ру большинство заемщиков (72%) отдавали предпочтение вторичному жилью, несмотря на высокие ставки. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, интерес к вторичке объясняется ее более низкой стоимостью и большей маневренностью по сравнению с первичкой. Вот несколько предложений банков по ипотеке на готовое жилье.

Предложение актуально на дату публикации материала.
Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Материалы по теме