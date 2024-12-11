В России начала дешеветь аренда жилья

Средняя стоимость аренды жилья в России в ноябре 2024 года снизилась на 6% по сравнению с октябрем — до 33 тысяч рублей в месяц, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

Всего стоимость аренды упала в 22 из 40 крупных городов России. Значительнее всего снижение зафиксировано в следующих городах:

Волгограде ( − 10%);

Калининграде и Новосибирске ( − 9%);

Саратове и Нижнем Новгороде ( − 8%);

Твери, Санкт-Петербурге, Томске и Барнауле ( − 7%);

Самаре, Улан-Удэ и Красноярске ( − 6%).

В Москве стоимость аренды жилья снизилась на 4%.

Аналитики связывают ситуацию с несколькими факторами: завершением высокого сезона, стабилизацией спроса и ростом количества доступных для найма объектов.

В декабре и январе аренда продолжит дешеветь из-за низкой активности арендаторов, считают в «Авито Недвижимости». При этом россияне все больше интересуются долгосрочной арендой, это связано с тем, что многие отложили приобретение недвижимости из-за высоких ставок.

Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье

В 2024 году в ипотечных сервисах Банки.ру большинство заемщиков (72%) отдавали предпочтение вторичному жилью, несмотря на высокие ставки. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, интерес к вторичке объясняется ее более низкой стоимостью и большей маневренностью по сравнению с первичкой. Вот несколько предложений банков по ипотеке на готовое жилье.