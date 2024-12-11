Ждет ли курс доллара новый скачок до конца декабря: ответ аналитика

В ближайшее время можно ожидать стабилизации на валютном рынке, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«В отсутствие новых поводов для направленного движения рубль в паре с долларом может закрепиться в нижней половине диапазона 100–110 рублей, а в паре с юанем удержать позиции в коридоре 13,5–14 рублей», — прогнозирует эксперт.

Волна восстановления рубля от локальных минимумов, установленных в конце ноября, по мнению Зварича, могла быть вызвана фиксацией прибыли по длинным позициям в иностранных валютах со стороны спекулятивно настроенных игроков.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 11 декабря 2024 года, составляет 100,0324 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает Зварич.

В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться в валютной секции Московской биржи, определение официального курса китайской валюты происходит на основе данных биржи.