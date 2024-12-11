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Ждет ли курс доллара новый скачок до конца декабря: ответ аналитика

Дата публикации: 11.12.2024 13:18
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Время прочтения: 1 минута
Ждет ли курс доллара новый скачок до конца декабря: ответ аналитика
Автор
Богдан Зварич , главный аналитик Банки.ру
Богдан Зварич главный аналитик Банки.ру
Источник
Banki.ru

В ближайшее время можно ожидать стабилизации на валютном рынке, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«В отсутствие новых поводов для направленного движения рубль в паре с долларом может закрепиться в нижней половине диапазона 100–110 рублей, а в паре с юанем удержать позиции в коридоре 13,5–14 рублей», — прогнозирует эксперт. 

Волна восстановления рубля от локальных минимумов, установленных в конце ноября, по мнению Зварича, могла быть вызвана фиксацией прибыли по длинным позициям в иностранных валютах со стороны спекулятивно настроенных игроков.

Актуальные курсы обмена валют

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 11 декабря 2024 года, составляет 100,0324 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает Зварич.

В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться в валютной секции Московской биржи, определение официального курса китайской валюты происходит на основе данных биржи.

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