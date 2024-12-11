Подсчитана средняя стоимость нового автомобиля в России

Средняя стоимость нового автомобиля в ноябре 2024 года составила 3,7 млн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «Авто.ру Оценка». Средняя цена за последний месяц выросла на 1%.

При этом количество активных объявлений за 11 месяцев этого года выросло на 37%. На 70% это китайские автомобили, более 42% объявлений находится в сегменте 1,5–3 млн рублей.

Лидером среди регионов, где средняя стоимость новых автомобилей снизилась, стала Владимирская область, где цена упала на 12,4% до 2,14 млн рублей. В Москве средняя цена увеличилась на 1,1%, достигнув 4,73 млн рублей. В Санкт-Петербурге рост составил 2,5% (до 3,2 млн рублей).

Двумя наиболее подорожавшими моделями стали гибридные Zeekr 001 (+7,4%, 8,21 млн рублей) и Aito Seres M5 (+4,6%, 6,2 млн рублей). Самая подешевевшая модель — Mitsubishi Outlander (снижение на 10% до 3,75 млн рублей).

Предложения банков по кредитам на покупку автомобиля

При рассмотрении заявки на автокредит банки рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН) — отношение ежемесячных платежей по всем имеющимся у заемщика кредитам и кредитным картам к уровню его ежемесячного дохода. Если ПДН меньше 50%, шансы получить одобрение от банка возрастают, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Вот несколько предложений по автокредитам от банков:

Предложение актуально на дату публикации материала.