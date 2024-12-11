Россияне назвали самый выгодный способ вложить деньги

45% россиян считают, что покупка квартиры для сдачи в аренду — выгодный и самый стабильный способ вложения денег, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Level Group.

23% участников исследования считают, что есть более выгодные инвестиционные стратегии. 30% еще не определились со стратегией.

Интересно, что на сегодняшний день только 12% респондентов рассматривают возможность покупки квартиры для заработка. 17% хотели бы это сделать, но не имеют финансовой возможности. 48% — хотели бы, но не считают, что сейчас это выгодно из-за высоких ставок.

Каждый третий россиянин хотел бы не работать и жить на деньги, полученные от сдачи квартиры в аренду в Москве. 39% рассчитывают получать дополнительный к заработку доход. 17% хотели бы купить квартиру под сдачу в аренду, чтобы инвестировать свободные средства в «защитный актив».

35% опрошенных готовы потратить на квартиру для сдачи в аренду от 6 млн до 12 млн рублей. Четверть респондентов рассчитывают на сумму 12–15 млн рублей. Каждый десятый готов вложить 15–20 млн рублей, а сумму более 20 млн рублей хотели бы потратить 4%.

Наибольшим спросом, как показало исследование, для сдачи в аренду пользуются квартиры-студии, а также однокомнатные квартиры.

Среди вариантов инвестиций эксперты назвали покупку квартиры в ипотеку и ее сдачу, чтобы аренда покрывала кредит. Впрочем, в большинстве регионов аренда сейчас ниже, чем платеж по ипотеке.

«Если же вести речь о заработке, то это возможно только в том случае, если квартира приобретается со стопроцентной оплатой, без привлечения ипотеки», — заключили эксперты.

Предложения банков по ипотеке на новостройки:

Прибегать к ипотеке сегодня разумно, если есть понимание, что ее получится закрыть быстро, — например, за счет продажи старой квартиры, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Альтернативным вариантом может быть рефинансирование ипотеки, когда ставки на рынке начнут снижаться. Такая возможность, скорее всего, появится в 2025 году, когда ЦБ перейдет к циклу снижения ключевой ставки, указывает аналитик.

* Предложение актуально на дату публикации материала.