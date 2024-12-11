Банки не хотят давать россиянам ипотеку на новостройки

Доля отказов по ипотеке на новостройки в ноябре выросла до 72% – в июне, до отмены массовой льготной программы, банки отказывали 59% потенциальных заемщиков, пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Пик отказов – 77% – был зафиксирован в октябре.

В сегменте вторичного жилья ситуация противоположная – там доля отказов сократилась до 37% в ноябре с 42% в июне. Чаще всего банки отказывали заемщикам в феврале этого года – тогда одобрение не могли получить 52% желающих купить «вторичку».

В целом по рынку доля отказов в ноябре составила 53%. В разные месяцы 2024 года она колебалась от 50% до 56%.

«Доля отказов в ипотеке в 2024 году в целом относительно стабильна. Некоторое ее общее снижение было отмечено только в апреле — июне текущего года, когда банки старались успеть одобрить больше льготных ипотечных кредитов на первичном рынке в преддверии окончания программы массовой льготной ипотеки», – сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Основные параметры, которые оценивают банки, принимая решение о выдаче ипотеки, – уровень дохода заемщика и показатель долговой нагрузки, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Если у потенциального заемщика на выплату ипотеки будет уходить больше половины дохода, шансы получить одобрение крайне малы. Высокие ставки по рыночной ипотеке предполагают большой ежемесячный платеж, поэтому большинству людей сегодня взять ипотеку практически невозможно. Кроме того, сейчас в отрасли обсуждается введение макропруденциальных лимитов и стандарта ипотечного кредитования, поэтому можно ожидать, что скоро банки перейдут на выдачи ипотеки в так называемом «ручном режиме» – исходя из запроса конкретного клиента, отмечает эксперт. В основном же кредиторы сосредоточатся на работе с категориями заемщиков, подходящими под одну из адресных госпрограмм.

Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье

В 2024 году в ипотечных сервисах Банки.ру большинство заемщиков (72%) отдавали предпочтение вторичному жилью, несмотря на высокие ставки. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, интерес ко «вторичке» объясняется ее более низкой стоимостью и большей маневренностью по сравнению с «первичкой». Вот несколько предложений банков по ипотеке на готовое жилье.