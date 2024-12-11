Вкладчики опасаются, что банки не смогут выплатить проценты: эксперт ответил, есть ли риски

Риски притока средств на вклады имеют низкий шанс на реализацию, а последствия увеличения средств населения на депозитах могут быть, напротив, позитивными, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Вклады продолжают расти

В 2024 году, как обращает внимание эксперт, наметилось ускорение темпов роста средств населения в банках. За 10 месяцев 2024 года этот показатель вырос почти на 18% против 13% за аналогичный период прошлого года и превысил отметку в 52,5 трлн рублей (+7,9 трлн рублей).

Основной рост при этом демонстрируют депозитные продукты со сроками от 31 дня до года, где прирост за этот период составил 34%. Средства на счетах увеличились лишь на 3%. Доля депозитов в общем объеме средств населения выросла до 70%, что является максимумом с июля 2022 года.

«На горизонте ближайшего года рост средств населения в банках и, в частности, на депозитах продолжится, ведь только процентные поступления от открытых вкладов с учетом текущих ставок и объема средств на депозитах за ближайшие 12 месяцев могут составить порядка 6,5—7,5 трлн рублей», — прогнозирует Зварич.

Такая динамика связана с тем, что вклады продолжают оставаться самым простым инструментом вложения денег, а высокие ставки позволяют получить привлекательную доходность. При этом растут и возможности по сбережению — по оценке Росстата, за январь — сентябрь номинальные доходы населения выросли на 17% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составив 75,6 трлн рублей.

Смогут ли банки выплатить проценты

Регулятор, по словам Зварича, добился своей цели – население переключается на сберегательную модель поведения, что подтверждается ростом доли срочных инструментов в средствах населения в банках. Снижаются темпы кредитования физлиц, растет объем средств на вкладах.

«Однако текущие темпы прироста средств населения в банках способствуют проявлению опасений: а не приведет ли это к проблемам в экономике как в текущий момент, так и в будущем. В частности, когда говорят о появлении пузыря во вкладах, указывают на возможные проблемы у кредитных организаций — банкам нечем будет платить такие высокие проценты вкладчикам, что приведет к проблемам в банковской системе», — говорит аналитик.

Однако, объясняет эксперт, банки привлекают ликвидность только в том случае, если видят возможности для ее размещения в активы, которые принесут доходность выше, чем стоимость привлечения.

«В случае возникновения проблем с размещением ликвидности с учетом необходимой ее доходности для банка, банк может оперативно подстроить свою процентную политику, ухудшив условия по вкладам, что приведет к снижению притока ликвидности», — поясняет аналитик.

Увеличение средств населения во вкладах, заключает Зварич, может сдержать замедление экономики за счет формирования дополнительного спроса, базой для которого станут резервы домохозяйств, сформированные на счетах и вкладах в банках. Также это может снизить закредитованность населения за счет направления части этих средств на досрочное погашение кредитов.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

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