Рубль стремительно падает. ЦБ установил курсы валют на 12 декабря

Российская валюта ускорила снижение к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 декабря 2024 года, составляет 103,2707 рубля (прежнее значение – 100,0324 рубля), официальный курс евро — 108,5588 рубля (предыдущий показатель – 106,2024 рубля), официальный курс юаня – 13,8539 рубля (днем ранее – 13,6566 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайской валюты происходит на данных биржи.