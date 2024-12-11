200 тысячам россиян пересчитают пенсии: что изменится

После принятия закона о включении в страховой стаж россиян периода работы на Украине будут пересчитаны пенсии более 200 тысяч граждан, сообщает ТАСС со ссылкой замминистра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова.

Накануне Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о включении в страховой стаж граждан РФ для исчисления пенсии периода работы на Украине с 1991-го до 2022 года, на территориях ДНР и ЛНР – с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022-го, в Запорожской и Херсонской областях – с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.

«Теперь это даст возможность более чем 200 тысячам наших граждан пересчитать пенсии, в будущем они получат прибавку», – пообещал Пудов.

Для подтверждения трудовой деятельности потребуются документы, выданные работодателями или государственными органами.

Страховые пенсии в России вырастут с 1 января на 7,3% в соответствии с прогнозируемой Минэкономразвития инфляцией в 2024 году. Увеличение коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Индексация социальных пенсий пройдет 1 апреля и составит 14,75%, размер выплат достигнет 15,5 тысячи рублей.



Если денег до пенсии или зарплаты не всегда хватает, выходом может стать микрозайм. На Банки.ру можно подобрать займ более чем в 50 надежных МФО.

Предложения МФО по займам без процентов

Микрозаймы при разумном использовании – это хорошая альтернатива банковским кредитам, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Прежде всего они подойдут тем, кому денежные средства необходимы срочно и на небольшую сумму. Многие МФО проводят акции для клиентов при первом обращении: при возврате займа в короткий срок (чаще всего это неделя с момента оформления) проценты с заемщика не взимаются. Вот несколько таких предложений:

Первый займ бесплатно от Credit7 .

Credit7 Первый займ бесплатно от Belka Credit .

Belka Credit Займ под 0% от «Займер» .