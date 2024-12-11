Аналитики значительно повысили прогноз по ключевой ставке и инфляции

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке Банка России на 2024 год с 17,3% до 17,5%, показал макроэкономический опрос ЦБ. С октября ожидания аналитиков по ключевой ставке выросли на 0,2 процентного пункта. Прогноз предполагает, что в декабре 2024 года средняя ключевая ставка составит 21,5% годовых. На период с 2025 по 2027 год ожидания по ключевой ставке выросли гораздо заметнее: в 2025 году опрошенные ждут среднего значения ключевой ставки в 21,3% годовых против 18% в октябре, в 2026-м — 14,6% годовых вместо 12,5% в октябрьском прогнозе, а в 2027-м — 10,4% вместо 9% в октябре. Опрос проводился 6—10 декабря.

Значительно увеличился прогнозируемый уровень инфляции на текущий год. Теперь аналитики ждут, что в 2024 году инфляция составит 9,2% — в октябре они прогнозировали рост цен на 7,7%. В 2025 году участники опроса ожидают инфляцию в 6% — на 0,7 п. п. выше, чем предполагалось двумя месяцами ранее. В 2026 году, по мнению опрошенных, инфляция достигнет 4,5% (+0,4 п. п. к октябрю), а таргета ЦБ в 4% аналитики ожидают в 2027 году.

В 2024 году средний курс рубля к доллару составит 92,2 рубля, а средний курс в декабре 2024 года будет находиться на уровне 103 рубля за доллар, прогнозируют опрошенные. Согласно ожиданиям, в 2025 году средний курс составит 102 рубля за доллар, в 2026 году — 104 рубля за доллар, в 2027 году — 106,6 рубля за доллар. По сравнению с октябрем аналитики понизили прогноз по курсу рубля в 2025—2027 годах на 6,6—7,4%.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год был повышен до 3,8% с 3,7%. При этом ожидания по росту ВВП на 2025 год снизились по сравнению с октябрьскими на 0,3 п. п. до 1,5%, на 2026 год на 0,2 п. п. до 1,7%, а на 2027 год не изменились — 1,9%.

В макроэкономическом опросе ЦБ принимают участие 33 эксперта, в том числе из Bloomberg Economics, АКРА, Газпромбанка, «Астра Управление активами», Альфа-Банка, Банка ДОМ.РФ, «Центра развития» НИУ ВШЭ, Института Гайдара, «Эксперт РА», «Сбербанк КИБ» и других компаний и институтов.

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