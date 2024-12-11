Подсчитано, ипотеку на какую сумму может взять россиянин со средней зарплатой

Средняя зарплата в России в III квартале 2024 года, по данным Росстата, составила 83 891 рубль. Банки.ру подсчитал, ипотеку на какую сумму может получить заемщик с такой зарплатой, чтобы тратить на платежи треть дохода, то есть 25 200 рублей. Такую долговую нагрузку руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова считает оптимальной.

Предполагается, что потенциальный заемщик не имеет других кредитных обязательств, оплачивает 30% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса и берет ипотеку на 25 лет (кроме «Дальневосточной» — максимальный срок по ней составляет 20 лет).

Рыночная ипотека

При средней ставке 26,3% (по базе Банки.ру на 9 декабря) заемщик со средней российской зарплатой может взять ипотеку на сумму 1,140 млн рублей. То есть стоимость квартиры должна составлять 1,6 млн рублей. Учитывая среднюю стоимость квадратного метра жилья по данным Росстата, за эти деньги можно купить, к примеру, 4,6 квадратного метра жилья в Москве.

Семейная и IT-ипотеки

Ставки по семейной и IT-программам одинаковые — 6% годовых. Чтобы ежемесячный платеж не превышал 25 200 рублей, заемщик может получить кредит в 3,9 млн рублей. В Москве с такой ипотекой можно приобрести 15,9 кв. м жилья.

Дальневосточная ипотека

По этой программе самая низкая ставка – 2%. С ней заемщик может рассчитывать на сумму 4,95 млн рублей в кредит и купить квартиру стоимостью 7,05 млн рублей. Это, например, жилье площадью 57 кв. м в Хабаровском крае.

Подробные расчеты можно найти здесь.

Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье

В 2024 году в ипотечных сервисах Банки.ру большинство заемщиков (72%) отдавали предпочтение вторичному жилью, несмотря на высокие ставки. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, интерес ко «вторичке» объясняется ее более низкой стоимостью и большей маневренностью по сравнению с «первичкой». Вот несколько предложений банков по ипотеке на готовое жилье.