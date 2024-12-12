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Новый обвал рубля. Курсы доллара и евро на 12 декабря

Дата публикации: 12.12.2024 06:00
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Время прочтения: 1 минута
Новый обвал рубля. Курсы доллара и евро на 12 декабря
Автор
Мария Королева,
Мария Королева
Источник
Banki.ru

Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 12 декабря. Рубль ускорил падение к американской и европейской валютам. 

Курс доллара вырос на 3,2383 рубля, составив 103,2707 рубля (100,0324 рубля на 11 декабря).

Евро подорожал на 2,3564 рубля и составил 108,5588 рубля (предыдущее значение — 106,2024 рубля).

Курсы обмена валют в банках

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на основе данных биржи.

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