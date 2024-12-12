Новый обвал рубля. Курсы доллара и евро на 12 декабря

Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 12 декабря. Рубль ускорил падение к американской и европейской валютам.



Курс доллара вырос на 3,2383 рубля, составив 103,2707 рубля (100,0324 рубля на 11 декабря).



Евро подорожал на 2,3564 рубля и составил 108,5588 рубля (предыдущее значение — 106,2024 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на основе данных биржи.