Индексация пенсий работающим: кто получит максимальную прибавку

В 2025 году Социальный фонд России возобновит индексацию пенсий работающим пенсионерам. Повышение гарантировано всем получателям пенсии — как работающим, так и неработающим, но рост выплат у них будет разным, рассказали в СФР. Индексация пенсий с 1 января составит 7,3%.

«Особенность механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации. Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером», — сообщается на сайте фонда.

К примеру, работающий пенсионер получает пенсию 19 527,94 рубля в месяц. Если бы он не работал, его пенсия была бы 36 351,59 рубля. Эту сумму проиндексируют на 7,3%, а прибавку по индексации суммируют с текущей пенсией. Таким образом, пенсия у работающего пенсионера вырастет на 2 653,11 рубля в месяц (7,3% от 36 351,59 рубля), и он будет получать 22 181,05 рубля (19 527,94 рубля + 2 653,11 рубля). После увольнения к этой сумме приплюсуют также все предыдущие прибавки по индексации, пропущенные за время работы пенсионера.

«Максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы. Иными словами, повышение выплат гарантировано всем, но только оставившие трудовую деятельность получат еще и прибавку в связи с прекращением трудовой деятельности», — отметили в Соцфонде.

Возобновление индексации для работающих пенсионеров затрагивает страховую пенсию и распространяется на все ее виды, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, добавили в фонде. Там также напомнили, что правительство сохранило за собой право провести дополнительную индексацию пенсий, если рост цен по итогам года окажется больше 7,3%. Кроме того, в августе работающих пенсионеров ждет очередное повышение выплат в результате поступления новых страховых взносов работодателей.