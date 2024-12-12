Ответ ЦБ на происходящее в экономике усложняется, банки удлиняют ипотеку. Обзор Банки.ру

📰 Денежно-кредитная политика ЦБ усложняется в ответ на неопределенности, сообщает «Коммерсант». Свежие документы, которые публикует Банк России в преддверии очередного совета директоров и новых решений о денежно-кредитной политике, фиксируют смягчение риторики регулятора, исследования же — рост отклонения консенсуса о размерах ключевой ставки и инфляции от прогнозов до 2027 года. В итоге на фоне структурных и информационных сдвигов в экономике РФ ответ регулятора на происходящее в денежной сфере усложняется.

📰 Банки ограничили сроки кредитов наличными и удлинили ипотеку на шесть лет, обращает внимание РБК. В ноябре средний срок потребительского кредита сократился до 26 месяцев. Это минимальное значение с весны 2022 года — тогда на пике кризиса в марте показатель падал до 25 месяцев. Аналогичная тенденция наблюдается в автокредитовании: с пика, зафиксированного в августе 2024 года, показатель снизился к ноябрю до 67 месяцев. В ипотеке средний срок ссуды, наоборот, стремительно растет. В ноябре он достиг рекордных 330 месяцев.

📰 Уровень просрочки по розничным кредитам снизился в октябре, пишут «Ведомости». Уровень просрочки до 90 дней в общем объеме действующих кредитов сократился до 1,35% с 1,58% в сентябре. Суммарный размер просроченных платежей за месяц тоже уменьшился — почти на 14%, до 555,99 млрд с 646,45 млрд рублей в сентябре. Год назад, в сентябре — октябре 2023 года, наблюдалась другая динамика: объем просроченных платежей и их доля во всех выданных кредитах росли. На динамику «ранней» просрочки мог оказать влияние рост располагаемых доходов населения.

📰 Следуя общему тренду охлаждения потребительского кредитования, российские банки сократили выдачу кредитов гражданам-нерезидентам, рассказывает «Коммерсант». Если за последние два года в среднем выдавалось более 120 тысяч таких кредитов, то по итогам октября — 94 тысячи. При этом условия кредитования для нерезидентов жестче, чем для граждан РФ. Так, в банках предпочитают подстраховаться залогом — в частности, от того, что недобросовестный заемщик внезапно уедет на родину.

📰 Российские девелоперы начали продавать земельные участки, приобретенные под строительство, выяснили «Известия». Такие сделки проводят в том числе крупные игроки рынка — например, группа «Самолет», ПИК и Sminex. Подобные продажи ведутся во многих регионах страны, ожидается в том числе и корректировка долей рынка в топ-10 девелоперов Москвы. Сами застройщики попытки избавиться от купленной ранее земли отрицают: например, в «Самолете» сообщили о некой «оптимизации земельного банка». По мнению экспертов, таким образом в условиях высоких процентных ставок девелоперы намерены снизить общий уровень кредитной нагрузки.