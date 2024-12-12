Банк России снова поднимет ключевую ставку: когда ждать снижения

Говорить о вероятности перехода Банка России к смягчению денежно-кредитной политики пока преждевременно, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Сейчас регулятор продолжает цикл повышения ставки.

На ближайшем заседании, которое пройдет 20 декабря, ЦБ может повысить ставку на 200 базисных пунктов, до 23%.

«При этом, в случае продолжения роста инфляции и сохранения высоких инфляционных ожиданий в начале следующего года, сохранятся риски дальнейшего роста ключевой ставки в начале следующего года», — обращает внимание эксперт.

Зварич также отмечает, что по результатам опроса аналитиков Центробанком ожидания по средней ключевой ставке на 2025 год выросли до 21,3%, ранее аналитики ожидали среднюю ставку в следующем году на уровне 18%. Это говорит о том, что рынок ожидает продолжительного удержания высоких ставок в экономике.

«При этом во второй половине следующего года могут сложиться условия для перехода регулятора к снижению ставки, однако это будет возможно лишь при устойчивом тренде на замедление инфляции и снижении инфляционных ожиданий. Стоит также отметить, что регулятор ранее указывал, что снижение ставки, скорее всего, будет постепенным», — добавляет Зварич.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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