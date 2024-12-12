У вкладчиков Азиатско-Тихоокеанского банка появился шанс выиграть денежный приз в акции «Новогодняя»

Азиатско-Тихоокеанский банк (АО) запустил акцию «Новогодняя» с денежными призами среди клиентов, оформивших кредит или вклад, соответствующие условиям проведения акции. Сроки проведения акции: с 08.11.2024 по 31.12.2024 включительно.

Источник информации об организаторе акции «Новогодняя», правилах ее проведения, количестве призов по результатам проведения акции, сроках, месте и порядке их получения — по ссылке и на странице акции.

Доходность по вкладам АТБ «В плюсе» и «В плюсе Онлайн» достигает 25% в первые 90 дней с возможностью пополнения при размещении средств на девять и 12 месяцев. С 91-го дня предусмотрены ставки 21% и 22% годовых соответственно. На сроке шесть месяцев максимальная ставка составляет 24% в первые 90 дней и 20% — с 91-го дня размещения депозита. По линейке депозитов «АТБ. Вклад» и «АТБ. ВИП. Вклад» максимальная доходность составляет:

на сроке один год по «АТБ. Вклад» — до 22,7%, «АТБ. Вклад Онлайн» — до 23% и по «АТБ. ВИП. Вклад» — до 23,2%;

на сроке два — три года по «АТБ. Вклад» — до 22,5%, «АТБ. Вклад Онлайн» и «АТБ. ВИП. Вклад» — до 23%.

Предложение актуально для новых и действующих клиентов.

Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации.

Получить более детальную информацию, а также рассчитать доходность вкладов можно на сайте или по телефону горячей линии: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).