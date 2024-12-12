Названа средняя зарплата айтишников в России

Средняя зарплата IT-специалистов в России сейчас составляет 185 тысяч рублей, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

За четыре года количество сотрудников IT-компаний, по словам Шадаева, увеличилось на 50% — сейчас это более 850 тысяч человек. За восемь месяцев 2024 года еще 100 тысяч человек пришли в IT-отрасль.

«Средняя зарплата — 185 тысяч рублей. То есть у нас серьезным образом растет разрыв между средней зарплатой в экономике и средней зарплатой в IT-отрасли. Это, конечно, свидетельство того, что нам не хватает кадров», — заявил Шадаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Для того чтобы сократить дефицит, за четыре года было в два раза увеличено количество бюджетных мест на IT-специальности в вузы.

«У нас в этом году 125 тысяч человек зачислены в вузы на бюджетные места, еще порядка 70 тысяч — на внебюджетные места. 500 вузов сейчас осуществляют подготовку IT-специалистов. Примерно 600 тысяч человек учатся в вузах», — сообщил Шадаев.