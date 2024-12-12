ВТБ запускает кэшбэк выходного дня — с 13 декабря пользователи подписки «ВТБ Плюс» смогут выбрать дополнительную категорию, которая будет действовать в выходные, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Клиенты банка будут получать по новой категории кэшбэка 5% возврата рублями.

Категории кэшбэка выходного дня будут объявляться каждую пятницу. Клиенты банка смогут выбрать одну из трех категорий и получать по ней повышенный кэшбэк в субботу и воскресенье.

При этом категории, как заявили в банке, будут меняться в зависимости от сезона и предстоящих праздников. В ВТБ объясняют, что клиенты банка увеличивают траты в выходные примерно на 10–15%, особенно активно — в субботу.

Часто банки предлагают выбрать на месяц категорию кэшбэка «На все покупки». Ею выгодно пользоваться, когда структура трат клиента не совпадает с другими категориями повышенного кэшбэка, предлагаемыми банком. Но и в целом можно каждый месяц выбирать «кэшбэк на все», поскольку даже маленький бонус с каждой покупки лучше, чем его отсутствие, напоминает аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина.

Четыре бесплатные дебетовые карты с кэшбэком «на все»:

Подробнее об условиях по картам читайте здесь.