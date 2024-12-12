Объявлены победители XXII премии «Топ-1000 российских менеджеров»

10 декабря в театре «Геликон-Опера» наградили победителей «Топ-1000 российских менеджеров». Академики премии определили имена лучших управленцев России в 19 номинациях более чем в 20 отраслях экономики. Впервые в истории проекта награды вручены «Лучшему директору по кибербезопасности» и «Лучшему директору по внутрикорпоративным коммуникациям». В этом году церемония награждения приурочена к 25-летнему юбилею Ассоциации менеджеров, выступающей организатором мероприятия.

Президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин: «Каждый год премия “Топ-1000 российских менеджеров” становится ярким событием в нашем календаре и важной вехой на пути к признанию выдающихся достижений в области управления. В очередной раз на этой сцене мы становимся свидетелями вдохновляющих историй успеха управленцев, стремящихся к росту и развитию как своих компаний, так и российской экономики. Мы собираемся здесь, чтобы чествовать тех топ-менеджеров, чей профессионализм и преданность делу вдохновляют все наше бизнес-сообщество».

Уже более двух десятилетий Ассоциация менеджеров выявляет и поощряет выдающиеся управленческие практики в России. С 2003 года премия выступает эффективным инструментом оценки профессиональной репутации управленцев высшего звена, признанным экспертным бизнес-сообществом. Проект «Топ-1000 российских менеджеров» включает в себя рейтинг, который публикуется на страницах газеты «Коммерсантъ», и одноименную премию. 180 постоянных членов Академии премии — представители бизнеса, СМИ, экспертного сообщества — ежегодно в формате закрытого голосования определяют тех, кто внес наиболее заметный вклад в развитие своих компаний, отрасли и экономики в течение года. Номинантами премии могут стать только лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях, занявшие первые места в рейтинге.

В 2024 году на звания лучших директоров в своей сфере претендовали почти 300 номинантов. Имена победителей объявляют на премии, которая из года в год подтверждает статус самого ожидаемого и значимого события в российской деловой среде. Всего за время существования проекта его лауреатами стали более 18 тысяч руководителей. В этом году церемонию премии «Топ-1000 российских менеджеров» посетили более 700 гостей. Ведущими церемонии выступили актриса и телерадиоведущая Алла Довлатова и радиоведущий Иван Соловьев, ведущие Вечернего шоу на «Русском Радио».

Партнерами Премии стали: «Группа ЛСР» — лидер строительной отрасли, Московская школа управления СКОЛКОВО. Информационными партнерами выступили: «Коммерсантъ», РИА Новости, АО «Телекомпания НТВ», Business FM, «Шкулев Медиа», «РГ Медиа», Sostav, «Русская Медиагруппа», АЭИ «ПРАЙМ», Rambler&Co, «Федерал Пресс», LIFE, «Вечерняя Москва», WBC Media, АБКР, Novikov TV, «Национальная служба новостей», «Москва Медиа», Independent Media, Банки.ру, деловой журнал «Компания», News.ru, Медиапроект «Сноб», Intercomm.media, АКПП, Ресурсный центр новых медиа, Bankiros, Spark.ru, Retail.ru, RB.ru, HR-мудрость, Mediacom.expert, НЕпростоPR, «Космос-4», AB Communication, ARDA.

Победители XXII премии «Топ-1000 российских менеджеров»:

Лучший высший руководитель

Верхошинский Владимир Вячеславович, главный управляющий директор, Альфа-Банк.

Лучший директор по внутрикорпоративным коммуникациям

Смыслова Мария Владимировна, руководитель практики «внутрикорпоративные коммуникации», СИБУР Холдинг.

Лучший директор по закупкам

Баширова Диляра Маратовна, директор по закупкам, «ДОМ.РФ».

Лучший директор по информационным технологиям

Шахаб Максим Бассамович, директор по информационным технологиям, «Лаборатория Касперского».

Лучший директор по кибербезопасности

Миклухо Дмитрий Викторович, старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности, ПСБ.

Лучший директор по корпоративному управлению

Медведева Марина Владимировна, член правления — управляющий директор, Бизнес-процессы. Общекорпоративные сервисы. Корпоративное управление, СИБУР Холдинг.

Лучший директор по логистике

Аношкин Дмитрий Сергеевич, заместитель генерального директора по управлению цепями поставок — директор по промышленной логистике, «РЖД Логистика».

Лучший директор по маркетингу

Дорожок Олег Евгеньевич, директор по маркетингу и монетизации, Ozon.

Лучший директор по общественным и корпоративным связям

Зелькова Лариса Геннадьевна, старший вице-президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью, «Норникель».

Лучший директор по отношениям с органами власти

Рего Андрей Викторович, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти, МТС.

Лучший директор по персоналу

Приезжева Антонина Аркадьевна, директор по персоналу, «Газпром-Медиа Холдинг».

Лучший директор по правовым вопросам

Крупская Елена Владимировна, директор по правовым вопросам, X5 Group.

Лучший директор по развитию

Гордеев Гавриил Юрьевич, генеральный продюсер, Окко.

Лучший директор по связям с инвесторами

Мариничев Юрий Михайлович, директор по связям с инвесторами, Positive Technologies.

Лучший директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности

Блатова Виктория Дмитриевна, исполнительный вице-президент по устойчивому развитию, АФК «Система».

Лучший директор по цифровой трансформации

Солнцева Екатерина Борисовна, директор по цифровизации, Госкорпорация «Росатом».

Лучший коммерческий директор

Канунникова Алла Владимировна, вице-президент, Группа компаний «МЕДСИ».

Лучший финансовый директор

Пьянов Дмитрий Васильевич, первый заместитель президента-председателя правления, Банк ВТБ.

Специальная номинация «Лучший независимый директор»

Черепов Виктор Михайлович, независимый директор, «ФосАгро», ХК «Новотранс», Компания «Усть-Луга».