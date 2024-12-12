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«Цифра банк» запустил новый вклад «Выгодный старт»

Дата публикации: 12.12.2024 12:55
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«Цифра банк» запустил новый вклад «Выгодный старт»
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Цифра банк

«Цифра банк» запустил новый вклад «Выгодный старт» в рублях, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Процентная ставка по вкладу — 20,15% годовых в рублях. Вклад открывается на 91 день. Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов. 

Минимальная гарантированная процентная ставка — 20,400% годовых в рублях. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей, максимальная — 15 млн рублей. 

В случае досрочного расторжения вклада процентная ставка составит 0,01%.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.

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