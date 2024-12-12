«Цифра банк» запустил новый вклад «Выгодный старт» в рублях, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Процентная ставка по вкладу — 20,15% годовых в рублях. Вклад открывается на 91 день. Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов.

Минимальная гарантированная процентная ставка — 20,400% годовых в рублях. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей, максимальная — 15 млн рублей.

В случае досрочного расторжения вклада процентная ставка составит 0,01%.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.