GigaChat поможет «КАПИТАЛ LIFE» трансформировать рынок страхования жизни и создать новые стандарты обслуживания клиентов

На Международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») генеральный директор «Капитал Лайф Страхование Жизни» («КАПИТАЛ LIFE») Евгений Гуревич, генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский и вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка Сергей Крылов подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере применения искусственного интеллекта, направленное на совместную реализацию практических кейсов применения нейросетевой модели GigaChat на российском рынке страхования жизни.

В рамках стратегического партнерства планируется интеграция сервиса GigaChat с цифровой платформой «КАПИТАЛ LIFE». Нейросетевая модель будет использоваться для повышения качества дистанционного обслуживания клиентов страховой компании, роста эффективности работы контактного центра, ускорения процессов урегулирования убытков и осуществления страховых выплат.

Возможности GigaChat будут также применяться для развития цифровых ресурсов агентской сети по страхованию жизни. Планируется разработка AI-ассистента, который поможет оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы, а также повысит эффективность взаимодействия страховых агентов с компанией. Избавление сотрудников от рутины позволит агентам проводить больше времени с клиентами.

Евгений Гуревич, генеральный директор «КАПИТАЛ LIFE»:

«Мы гордимся стратегическим партнерством в области AI с крупнейшим банком в стране — Сбербанком, одним из основных игроков рынка AI-решений — группой компаний ЦРТ и рады быть в авангарде отрасли, первыми внедряя новейшие технологии на российском рынке страхования жизни. Интеграция в цифровую систему "КАПИТАЛ LIFE" нейросетевой модели GigaChat придаст ощутимый импульс развитию компании, позволит улучшать клиентский опыт и увеличивать лояльность страхователей, сформирует новую цифровую среду для наших агентов, поспособствует оптимизации финансовой модели, снижению операционных затрат и росту производительности труда. Мы уверены, что за искусственным интеллектом — будущее, и гордимся, что вместе с сильными партнерами можем двигать отрасль страхования жизни вперед и развивать бизнес, делая жизнь миллионов наших клиентов лучше и удобнее».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ:

«Команда ЦРТ обладает многолетним опытом и глубокой экспертизой в разработке AI-решений для бизнеса. Интеграция доказавших эффективность решений с новейшими нейросетевыми моделями позволяет добиться еще более значимых результатов, открывает для бизнеса новые возможности. Группа ЦРТ объединила собственные новейшие научные разработки, NLU-подходы и алгоритмы обработки естественного языка с возможностями нейросетевой модели GigaChat, чтобы компания "КАПИТАЛ LIFE" могла использовать современные технологии для роста бизнеса. Мы продолжаем работу над данным проектом и готовы развивать новые, чтобы различные страховые компании страны могли масштабировать успешные кейсы с подтвержденной эффективностью, давая импульс развития новым индустриям».

Сергей Крылов, вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка:

«Внедрение генеративного искусственного интеллекта открывает перед бизнесом новые горизонты, позволяя значительно улучшить эффективность процессов и качество услуг. Однако для достижения максимального эффекта важно учитывать особенности каждой конкретной индустрии и выстраивать тесное взаимодействие между бизнесом и разработчиками на всех этапах проекта. Это гарантирует создание надежных, безопасных и масштабируемых решений, соответствующих уникальным требованиям рынка. Совместно с "КАПИТАЛ LIFE" и группой ЦРТ мы стремимся использовать весь потенциал GigaChat для цифровой трансформации рынка страхования жизни, обеспечивая его устойчивый рост и развитие, а также создание новых стандартов качества для обслуживания клиентов».

В перспективе GigaChat будет решать еще более широкий спектр бизнес-задач, включая персонализацию тарификации по добровольному медицинскому страхованию, помощь в обработке кадровых, социальных и юридических вопросов, документообороте, маркетинге, обучении персонала и др. Кроме того, планируется внедрение группы AI-ассистентов в существующие бизнес-протоколы для повышения скорости и эффективности процессов.