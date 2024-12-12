МТС Банк запустил новый вклад в дирхамах ОАЭ с повышенной ставкой

МТС Банк запустил «МТС Вклад» в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов для клиентов — физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Банк установил максимальную процентную ставку на уровне 4% годовых и минимальную сумму вклада в 10 000 дирхамов ОАЭ.

Вклад можно открыть на срок 91, 181 и 367 дней. Внесение средств возможно только безналичным способом, путем перевода на текущий счет клиента, открытый в офисе МТС Банка.

Для новых клиентов, которые последние 30 дней не размещали денежные средства на счетах и во вкладах в МТС Банке, предусмотрены повышенные ставки при открытии вклада в отделении: 3,5% годовых — на срок 91 день, 3,75% годовых — на срок 181 день и 4% годовых — на срок 367 дней.

Эти же условия действуют для клиентов — обладателей программ привилегий «Премиум» и Private при оформлении вклада через персонального менеджера. При этом для них утвержден специальный курс конвертации из рублей в дирхамы ОАЭ при открытии вклада в размере 1%.

Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены, выплата процентов осуществляется в конце срока вклада. При досрочном расторжении проценты по вкладу в дирхамах выплачиваются по ставке 0,01% годовых за фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.