Спрогнозирован пиковый уровень, до которого может дойти ключевая ставка

В текущем цикле повышения ключевой ставки показатель может дойти до 25% с учетом развития ситуации по инфляции и инфляционным ожиданиям, сообщил управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов в комментарии для Банки.ру.

Прогнозы по траектории ключевой ставки, как обратил внимание эксперт, продолжают динамично меняться.

«Недавно мы скорректировали прогноз и теперь ждем начала снижения ключевой ставки лишь осенью 2025 года (ранее прогноз был — в конце II квартала 2025 года). При этом прогноз пика ключевой ставки нами был повышен до 25% с 23%», — сообщил аналитик.

Также, по словам Попова, растет вероятность сценария, что 2025 год пройдет без снижения ключевой ставки.

«Причина сдвига ожиданий по времени начала снижения ставки вправо — наблюдаемое усиление инфляции и инфляционных ожиданий, которое продолжает нарастать», — объяснил эксперт.

Снижение инфляции и инфляционных ожиданий будет сигналом о формировании условий для смягчения денежно-кредитной политики.

«Однако, по нашим прогнозам, в ближайшее полугодие есть высокая вероятность стабилизации инфляции на повышенном уровне, в том числе на фоне ослабления рубля, реализации новых геополитических рисков и последствий неудачного сельскохозяйственного сезона текущего года», — заключил Попов.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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