Билеты на поезда РЖД можно будет купить на Wildberries

Wildberries подписал соглашение с РЖД, в рамках которого на онлайн-площадке начнется продажа билетов на поезда.

«Основная цель заключенного соглашения — повышение эффективности деятельности сторон за счет применения современных технологических решений, а также развития и применения передовых цифровых продуктов и сервисов», — говорится в сообщении РЖД.

Стороны намерены развивать сотрудничество в сфере внутреннего и въездного туризма.

«С этой целью для повышения качества клиентских услуг компании планируют на платформе маркетплейса организовать продажу билетов на железнодорожный транспорт», — следует из сообщения.

Также РЖД планирует совместно с маркетплейсом популяризировать различные туристические продукты холдинга «и другие небилетные железнодорожные сервисы — например, круизные поезда, сервис для бронирования отелей и экскурсий travel.rzd и т. д.».