Подсчитано, сколько надо зарабатывать, чтобы взять автокредит на 1 млн рублей

Средняя запрошенная сумма автокредита на Банки.ру в январе — ноябре 2024 года составила 1,03 млн рублей, подсчитали аналитики нашего финансового маркетплейса. Желаемая сумма автокредита на 6% превышает средний показатель того же периода прошлого года. При этом срок, на который россияне хотят взять ссуду, вырос на восемь месяцев год к году и составил пять лет и десять месяцев.

Увеличение запрашиваемого срока автокредита руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова связывает с ростом ставок: по состоянию на 11 декабря средняя ставка по автокредитам в нашей базе составляла 27% годовых. При указанных выше сумме и сроке потенциальному заемщику придется платить 29,4 тысячи рублей в месяц, а переплата за весь срок без учета возможных досрочных платежей, стоимости страхования и иных дополнительных услуг составит 1,02 млн рублей.

Если брать в качестве допустимого уровень долговой нагрузки 50%, доход заемщика должен составлять порядка 60 тысяч рублей, однако 50% — это критичный уровень, считает Инна Солдатенкова. Она рекомендует брать ссуду, если на выплату будет уходить не более 30% дохода. В этом случае для получения миллиона на покупку машины заемщик должен зарабатывать около 100 тысяч рублей.

В каждом конкретном случае требования к уровню дохода заемщика будут зависеть от политики банка, а также от того, имеет ли заемщик какие-либо другие долговые обязательства, подчеркивает эксперт. Получение автокредита на максимально доступный срок в тарифах банков позволяет уменьшить ежемесячный платеж и повысить шансы на одобрение, но вместе с тем увеличивает итоговую переплату, предупреждает она.

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