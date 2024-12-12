Лимиты по семейной ипотеке будут распределять по-новому

Минфин изменил механизм предоставления субсидий банкам по семейной ипотеке и увеличил общую сумму лимита с 6,25 трлн до 8,65 трлн рублей, чтобы избежать приостановок действия программы. Решение опубликовано на сайте министерства.

«Изменение механизма распределения лимитов по семейной ипотеке снизит вероятность приостановки выдач по льготной программе и позволит гражданам выбирать кредитора, исходя из предлагаемых ими условий, сохранив конкурентную среду для банков», — сообщили в пресс-службе оператора программы — госкомпании «ДОМ.РФ».

Теперь все банки будут иметь равный доступ к лимиту по программе. Новый механизм исключает установление лимитов на банки при наличии свободных остатков или принятия решения Минфином об увеличении совокупного лимита, рассказали в госкомпании. Распределение будет осуществляться после исчерпания совокупного лимита на 95%. При этом остаток в виде 5% станет распределяться между кредиторами согласно доле по выдаче кредитов за последние шесть месяцев.

«Следующий шаг по повышению доступности семейной ипотеки — установление совокупного лимита до конца 2030 года», — добавил заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Алексей Ниденс.

Несмотря на произошедшие изменения в условиях, семейная ипотека продолжает оставаться самой массовой из оставшихся льготных госпрограмм, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. В условиях высокой ключевой ставки возможности банков по выдачам семейной ипотеки сокращаются, напоминает она. Это происходит из-за того, что размер компенсации от государства по каждому выданному кредиту увеличивается. Кроме того, из выделенных лимитов компенсируются недополученные доходы банков и по ранее оформленным кредитам. Поэтому эксперт рекомендует поторопиться с заявкой тем, кто планирует оформить семейную ипотеку.

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