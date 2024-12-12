Абсолют Банку рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне «A-.ru»

НКР подтвердило Абсолют Банку кредитный рейтинг на уровне «A-.ru» со «стабильным» прогнозом.



Рейтинговое агентство в числе позитивных факторов отметило у банка высокий запас капитала и умеренную склонность к риску. На 01.11.2024 норматив Н1.0 составил 14,1%, нормативы Н1.1 и Н1.2 — по 12,9%. Достаточность капитала по международным стандартам также оценивается агентством на высоком уровне. При этом комфортная позиция по ликвидности у банка сочетается с диверсифицированным фондированием.



При оценке рыночных позиций агентство учитывало, что банк является значимым участником ипотечного кредитования и рынка банковских гарантий в сегменте государственных закупок. Также банк оказывает факторинговые и лизинговые услуги корпоративным клиентам через свои дочерние компании. Банк поддерживает сбалансированную структуру кредитного портфеля.



Бизнес Абсолют Банка в достаточной степени диверсифицирован по активам и доходам, отмечается низкая концентрация на крупных риск-позициях и высокая отраслевая диверсификация кредитного портфеля.