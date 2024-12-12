Обеспеченные россияне бросились скупать «трофейное» жилье

Выручка девелоперов строящейся недвижимости элитного и делюкс-сегментов в Москве выросла в 2024 году на 57%: объем сделок с начала года составил 93 млрд рублей против 59 млрд рублей за тот же период 2023 года, рассказали Банки.ру в компании Rariteco — девелопере делюкс-квартала «Золотой квартал». Пиковых значений активность покупателей достигла осенью: состоятельные люди рассматривают покупку недвижимости как надежный способ защиты средств от инфляции.

«На фоне растущего спроса и ограниченного предложения мы наблюдаем смещение фокуса с инвестиционных покупок в сторону приобретения "трофейной" недвижимости для собственного проживания», — говорит директор по девелопменту Rariteco Екатерина Борисова.

В последние два года среди покупателей элитной недвижимости стало больше представителей отраслей, связанных с промышленностью, импортозамещением, трансграничной торговлей. Также выросло число покупателей из регионов. По словам Борисовой, в 2024 году число заявок от жителей различных субъектов РФ выросло на 18%, причем элитной недвижимостью в Москве интересуются не только те, кто живет в традиционно считающихся благополучными регионах.

Основной интерес покупателей сосредоточен на новостройках клубного формата на различных стадиях строительства. По итогам III квартала продажи клубных домов в столице увеличились на 32% по сравнению с первым полугодием. Лидерами по темпам и объему продаж в 2024 году стали Хамовники (25,5%), Мещанский район (24,5%) и Замоскворечье (23,5% продаж).

«В ближайший год мы ожидаем дальнейший рост цен на клубные дома в престижных районах столицы, а также усиление конкуренции среди застройщиков за привлечение все более искушенных клиентов», — отмечает Борисова.

Сейчас в столице представлен 21 проект клубного формата и 1136 объектов недвижимости в продаже. Однако эксперты Rariteco прогнозируют замедление темпов строительства в ближайшей перспективе на фоне роста ключевой ставки, увеличения стоимости строительных материалов и сокращения числа привлекательных участков под застройку в центре Москвы. Дефицит качественного предложения в этом сегменте может привести к повышению ценности уже существующих и строящихся клубных домов, ожидают в компании.

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