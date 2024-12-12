Назван минимальный уровень, до которого ЦБ повысит ставку в декабре

Ноябрьская статистика по инфляции будет способствовать повышению ключевой ставки на заседании 20 декабря как минимум до 23% годовых, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее мнению, при сохранении текущих трендов ставка может вырасти и до 25%.

По данным Росстата, годовая инфляция потребительских цен в РФ за ноябрь ускорилась с октябрьских 8,54% до 8,88%, не оставив и следа от небольшого понижения в середине осени, отмечает аналитик. В сопоставлении месяц к месяцу рост показателя ускорился с 0,75% в октябре до 1,43% в ноябре. Годовая инфляция еще не вышла на июльский максимум в 9,13%, помесячная уже побила рекорды нескольких лет, вернувшись на отметки весны 2022-го. Драйверами роста цен остаются удорожание продуктов питания, а также возобновившееся повышение стоимости услуг, констатируют в Freedom Finance.

Мильчакова прогнозирует, что по итогам года инфляция достигнет уровня 9,5–10%, и эти цифры вынудят ЦБ на ближайшем заседании повысить ключевую ставку как минимум до 23%.

«При сохранении текущих трендов в начале 2025 года она может вполне быть повышена и до 25%», — допускает аналитик.

Пока ключевая ставка остается высокой, есть возможность открыть вклад на привлекательных условиях.

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