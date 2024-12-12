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Рубль все слабее. ЦБ установил официальные курсы валют на 13 декабря

Дата публикации: 12.12.2024 18:00
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Время прочтения: 1 минута
Рубль все слабее. ЦБ установил официальные курсы валют на 13 декабря
Автор
Мария Королева,
Мария Королева
Источник
Banki.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 13 декабря. Рубль продолжает падение к американской, европейской и китайской валютам. 

Курс доллара вырос на 0,6793 рубля, составив 103,9500 рубля (103,2707 рубля на 12 декабря).

Евро подорожал на 1,9216 рубля до 110,4804 рубля (предыдущее значение — 108,5588 рубля).

Юань прибавил 0,1055 рубля, добравшись до отметки 13,9594 рубля. Днем ранее курс китайской валюты составлял 13,8539 рубля.

Актуальные курсы обмена валют

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться в валютной секции Московской биржи, определение официального курса китайcкой валюты происходит на основе данных биржи.

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