Рубль все слабее. ЦБ установил официальные курсы валют на 13 декабря

ЦБ установил официальные курсы валют на 13 декабря. Рубль продолжает падение к американской, европейской и китайской валютам.

Курс доллара вырос на 0,6793 рубля, составив 103,9500 рубля (103,2707 рубля на 12 декабря).

Евро подорожал на 1,9216 рубля до 110,4804 рубля (предыдущее значение — 108,5588 рубля).

Юань прибавил 0,1055 рубля, добравшись до отметки 13,9594 рубля. Днем ранее курс китайской валюты составлял 13,8539 рубля.

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться в валютной секции Московской биржи, определение официального курса китайcкой валюты происходит на основе данных биржи.