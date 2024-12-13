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Рубль падает все ниже. Курсы доллара и евро на 13 декабря

Дата публикации: 13.12.2024 06:00
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Время прочтения: 1 минута
Рубль падает все ниже. Курсы доллара и евро на 13 декабря
Автор
Мария Королева,
Мария Королева
Источник
Banki.ru

Рубль продолжил снижение к американской и европейской валютам. 

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 13 декабря 2024 года, составляет 103,9500 рубля (103,2707 рубля на 12 декабря), официальный курс евро — 110,4804 рубля (предыдущее значение — 108,5588 рубля).

Курсы обмена наличной валюты

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на основе данных биржи.

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