Рубль падает все ниже. Курсы доллара и евро на 13 декабря

Рубль продолжил снижение к американской и европейской валютам.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 13 декабря 2024 года, составляет 103,9500 рубля (103,2707 рубля на 12 декабря), официальный курс евро — 110,4804 рубля (предыдущее значение — 108,5588 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на основе данных биржи.