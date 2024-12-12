Госдума решила, будет ли 31 декабря выходным днем

Госдума отклонила законопроект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней. С этой инициативой выступили депутаты ЛДПР еще в 2020 году. Авторы предложили включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней вместо 8 января.

По действующему законодательству нерабочими праздничными днями являются новогодние каникулы (1–6 и 8 января) и Рождество (7 января).

По словам депутатов, если 31 декабря выпадает на рабочий день, многие работники берут отгулы, оформляют отпуска без содержания, чтобы подготовиться к Новому году вместе с родными и близкими, при этом трудовые функции в этот день выполняются не в полном объеме. О запросе общества на выходной в последний день года ранее также говорил глава Минтруда Антон Котяков.

Несмотря на отклонение законопроекта Госдумой, в этом году 31 декабря будет нерабочим днем. Новогодние каникулы будут длиться 11 дней — с 29 декабря по 8 января.

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