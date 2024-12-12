Рассказано, как и почему в России меняются сроки кредитов

Российские банки стали активнее оперировать сроками выдаваемых кредитов, пишет РБК со ссылкой на данные «Скоринг Бюро».

В ноябре средний срок потребительского кредита составил 26 месяцев (два года и два месяца) — это минимальный показатель с весны 2022 года. К примеру, в июле текущего года средний срок кредита составлял 72 месяца.

Тенденция к снижению сроков кредитования наблюдается также в сегменте автокредитов. Там с пика в 100 месяцев (чуть более восьми лет) в августе показатель снизился до 67 месяцев (пять с половиной лет) в ноябре.

В ипотеке же, напротив, средний срок ссуды стремительно растет. К ноябрю он вырос до 330 месяцев (27 с половиной лет). Всего за месяц показатель увеличился на 70 месяцев (пять лет и десять месяцев) — такого взлета не было как минимум с 2020 года.

В «Скоринг бюро» связывают динамику в необеспеченном кредитовании с тем, что банкам сложно прогнозировать потребительское поведение на широком горизонте, поэтому они ограничивают сроки ссуд, чтобы снизить свои риски и защитить деньги вкладчиков.

Увеличение сроков кредитования в ипотеке объясняется изменением структуры выдач: многие игроки в принципе ушли с ипотечного рынка, поэтому вес каждого выданного кредита возрос. По словам гендиректора «Скоринг Бюро» Олега Лагуткина, если исключить буквально несколько десятков экстраординарно длинных договоров, средний срок ипотеки составит 241 месяц (чуть более 20 лет).

Предложения банков по потребительским кредитам:

Ключевой параметр, на который смотрят банки при одобрении кредита, — это показатель долговой нагрузки заемщика, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. В целях предупреждения возможного отказа перед обращением за кредитом можно привлечь платежеспособного созаемщика, уменьшить запрашиваемую сумму или увеличить срок кредита. Также вероятность одобрения кредита будет выше, если заемщик может подтвердить свой доход выпиской из СФР, получить которую можно на «Госуслугах», отмечает эксперт.