Банки дают россиянам в кредит минимальные суммы за семь лет

Средний размер выданного в ноябре потребительского кредита составил 132,4 тысячи рублей — это минимальный показатель с 2017 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

Размеры потребкредитов снижаются с июля, когда Банк России начал повышать ключевую ставку. Показатель, близкий к ноябрьскому, последний раз встречался во втором квартале 2017 года — после этого россияне всегда занимали в банках больше, отметили в «Скоринг бюро».

В ноябре средний размер кредита сократился сразу на 13,4% — это стало максимальным месячным падением с марта 2022 года. Специалисты связывают такую динамику с ростом ключевой ставки до рекордных значений (21%) и ужесточением регулирования.

Оформите кредит выгодно Получите персональные предложения от банков с высокой вероятностью одобрения

Среди причин сокращения в бюро назвали рекордную ключевую ставку ЦБ, которая в конце октября была повышена до 21%, а также ужесточение регулирования.

1 сентября ЦБ повысил макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, которые в том числе затронули и заемщиков с невысокой долговой нагрузкой и низким уровнем полной стоимости кредита, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. С 1 октября произошел очередной раунд ужесточения макропруденциальных лимитов по потребкредитам, и возможности банков по кредитованию заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% еще больше сократились, отмечает эксперт. Поэтому банки увеличивают число отказов, снижают одобряемые суммы и переориентируются на работу с незакредитованными заемщиками, у которых на оплату кредита уходит не более 30% ежемесячного дохода, резюмирует Солдатенкова.

Если вам нужно получить от банка более крупную сумму, выходом может стать кредит под залог имущества — автомобиля или недвижимости.

Предложения* банков по кредитам под залог недвижимости:

По сравнению с необеспеченными кредитами залоговые продукты традиционно отличаются более низкими ставками. Вторым их преимуществом являются более длительные сроки, что позволяет заемщикам при сегодняшних высоких ставках получить комфортный размер ежемесячного платежа. Кроме того, по залоговым кредитам банки, как правило, одобряют большую сумму, нежели при классическом потребительском кредитовании, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.