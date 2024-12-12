Россияне стали совершать в два раза больше операций по СБП

Количество и объем операций через Систему быстрых платежей (СБП) в январе – ноябре 2024 года выросли в два раза – до 11,8 млрд транзакций на сумму 60 трлн рублей, рассказал генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин. В сутки через систему проходит около 43 млн транзакций – в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

По его словам, в прошлом году через СБП проходили 80% всех переводов между физлицами, за 11 месяцев текущего года доля выросла до 88,6%.

Через СБП россияне совершили по QR-коду либо NFC 979 млн покупок на 1,73 трлн рублей.

По словам Дубынина, сейчас НСПК активно развивает направление платежей от граждан в адрес государства или госкомпаний. Оно было запущено в этом году, и россияне уже совершили 440 тысяч таких операций на 32,2 млн рублей.

«Этой технологией нужно «опылять» все порталы, которые такую услугу предоставляют, а это требует времени. Но мы видим в этом точку роста для себя и СБП», – приводят «Ведомости» слова главы НСПК.

В 2024 году было выпущено на 46% карт «Мир» больше, чем годом ранее. Дубынин назвал такой рост органическим, связанным в том числе с постепенной заменой карт зарубежных платежных систем при перевыпуске.

Платежным приложением Mir Pay сейчас активно пользуются более 9,2 млн человек, ежедневно совершая более 8,5 млн операций.

Во II квартале будущего года банки начнут тестировать технологию для бесконтактной оплаты через Bluetooth для телефонов на базе iOS и Android под названием «Волна», анонсировал глава компании.

Впечатляющая динамика востребованности СБП связана с увеличением лимита на бесплатные переводы самому себе между разными банками, а также тем, что многие продавцы просят клиентов совершить оплату покупки именно через СБП, считает эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. Нарастить клиентскую базу и объем операций также помогают программа лояльности и акции, реализуемые СБП, отмечает Бочкина.

МПКАрт 2.0