Банки задирают ставки по ипотеке до 100%, рынок ждет нового повышения ключевой ставки. Обзор Банки.ру

📰 Банки начали искусственно задирать ставки при выдаче ипотеки — появились случаи, когда финансовые организации выдают дополнительную часть кредита к льготной программе под крайне большой процент, например под 100%, рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. Люди берут такие комбинированные ссуды, потому что стоимость жилья превышает максимально допустимый порог по льготной ипотеке. Также банки стали включать дополнительные комиссии или увеличивать первоначальный взнос. Таким образом они повышают маржинальность ипотеки.

📰 Российские банки стали одобрять меньше четверти заявок на необеспеченные кредиты, обращает внимание Forbes. Банки все менее охотно совершают новые выдачи из-за сохранения жестких регуляторных требований, которые создают нагрузку на капитал. В 2025 году уровень одобрения кредитов наличными продолжит снижаться, а взять взаймы у банков смогут лишь незакредитованные новые клиенты без долгов, предупреждают эксперты. В карточном сегменте после отмены ограничений по полной стоимости кредита, напротив, может наступить «оттепель».

📰 Ключевую ставку снова поднимут на заседании ЦБ 20 декабря — согласно консенсус-прогнозу «Известий», она достигнет 23%. Инфляция продолжает расти — до 9% в декабре, а перед новогодними праздниками тренд традиционно только усиливается. Дополнительное давление как на цены, так и на инфляционные ожидания оказывает недавнее ослабление рубля. В начале 2025-го товары и услуги будут дорожать — как минимум из-за повышения утильсбора и индексации тарифов РЖД.

📰 Россияне направили на фондовый рынок более 1 трлн рублей, пишет РБК. Примерно две трети инвестиций, или 765 млрд рублей, пришлось на облигации. Приток средств физлиц в долговые бумаги оказался почти на 7% выше, чем за весь 2023 год (715 млрд рублей). В акции и биржевые паевые фонды инвесторы направили 377 млрд рублей, это пока меньше прошлогоднего результата (393,5 млрд рублей). Ранее Банк России указывал в своих обзорах, что граждане сокращают свои вложения в акции.

📰 Госдума приняла поправки, усиливающие наказание за нарушения ПДД с 1 января 2025 года, напоминает «Коммерсант». Санкции по 11 составам правонарушений, в том числе за превышение скорости, проезд на красный свет, езду без ремня безопасности, повышаются в полтора раза. При этом скидка за оперативную оплату постановлений, к которой водители уже успели привыкнуть как к возможности минимизировать свои расходы, сокращается с 50% до 25%. Законопроект был внесен две недели назад правительством РФ. Думская оппозиция отметила «торопливость» чиновников, предположив, что за этим стоит желание «собрать больше денег».

📰 Банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией, сообщает РБК. Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса в среднем до двух недель. Ситуация ухудшалась на протяжении всего 2024 года, но усугубилась в ноябре после введения масштабных санкций США против российских кредитных организаций. В ноябре 2024 года США ввели блокирующие санкции сразу против 50 российских банков. В список в том числе попали системно значимый Газпромбанк, банк «Славия», БКС Банк, ББР Банк, Фора-Банк и другие кредитные организации.

📰 Крупнейшие российские госбанки активно развивают свое присутствие в новых российских регионах, пишет «Коммерсант». Причем в 2025 году они собираются значительно увеличить количество полноформатных офисов. Потенциал для развития банковских услуг на новых территориях высокий, в том числе и для физических, и для юридических лиц. Однако эксперты указывают на дополнительные риски ведения бизнеса, в том числе политическую и экономическую нестабильность, отсутствие большого объема сведений по потенциальным заемщикам, ограниченную покупательную способность населения.

📰 Мосбиржа запланировала запуск фьючерса на ключевую ставку ЦБ, рассказывает РБК. Инструмент будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования для доступа к инструментам срочного рынка. Сейчас Мосбиржа обсуждает с участниками рынка возможный дизайн контракта. Исполнение контракта планируется привязать к плановым заседаниям Банка России, а в качестве цены исполнения использовать значение ключевой ставки, объявленное в день исполнения.