Банк ДОМ.РФ стал лауреатом премии Retail Finance Awards

Банк ДОМ.РФ стал победителем XVIII ежегодной премии Retail Finance Awards 2024 в номинации «Лучший розничный финансовый продукт» с ипотекой на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с использованием безопасного механизма эскроу.

«Проект, ставший победителем, имеет первостепенное значение для развития частного домостроения. Нововведение по аналогии с рынком квартир обеспечивает полную защиту инвестиций граждан – покупателей домов, повышает прозрачность сделки и доверие к частному домостроению в целом. Это выгодно и строительным компаниям, они получают увеличение спроса на свои услуги, рост объемов бизнеса и стабильное финансирование от банка – специальный кредит по субсидированной ставке от 1%», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Банк также получил специальную награду CX Award с обновленным пакетом услуг «Премиальный», в рамках которого клиентам доступны три уровня привилегий с возможностью бесплатного обслуживания. Все уровни предусматривают индивидуальное обслуживание, выгодные условия по сберегательным продуктам, бесплатный доступ в бизнес-залы по всему миру (до восьми проходов ежемесячно), круглосуточный консьерж-сервис, налоговые и юридические консультации, страхование в путешествиях для всей семьи, консультации по подбору недвижимости.

Еще один проект, получивший спецнаграду, – накопительный счет «Ультра» с динамической процентной ставкой, которая меняется вслед за ключевой ставкой ЦБ, автоматически адаптируясь к текущим экономическим условиям.

Проекты оценивались по нескольким критериям: новизна, креатив, масштаб, перспектива, клиентоориентированность и социальное значение.