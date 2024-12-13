Экономист спрогнозировал, когда ключевая ставка опустится до 13%

Ключевая ставка Банка России снизится до 13% к концу следующего года, прогнозирует главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федеров в комментарии для Банки.ру.

В декабре эксперт ждет повышения ставки до 23% годовых.

«Однако эффективность этого шага, на наш взгляд, минимальна. Кредитование населения уже сильно сократилось, в ипотеке остается только льготная часть. Портфель кредита наличным сократился по итогам октября. Выдачи в ноябре сокращаются примерно на треть к октябрю по всем кредитным продуктам», — поясняет Федеров.

Корпоративный кредит, по словам экономиста, снижается не так активно из-за возможности компаний кредитоваться на фоне пока еще сохраняющейся высокой выручки. Также, как отмечает Федеров, компании не могут заводить валютную выручку и финансируют рублевые обязательства за счет кредита.

«На наш взгляд, применение регуляторных мер было бы более точечно и эффективно в части ограничения корпоративного кредитования. Регулятор движется в этом направлении, однако процесс идет не так быстро, как бы этого хотелось», — говорит эксперт.

Пока же инфляция высокая, инфляционные ожидания продолжают расти, и Банк России продолжает повышать ставку.

«Ожидаем снижение ставки до 13% к концу следующего года на фоне замедления экономического роста до околонулевых значений из-за сокращений кредитного импульса и сбалансированного бюджета следующего года. Инфляция замедлится до 5,2% на фоне замедления экономической активности», — прогнозирует экономист.

При этом рост тарифов и достаточно высокие сбережения населения, как заключает Федеров, будут значимыми проинфляционными факторами, мешающими быстрому достижению цели Банка России по инфляции.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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